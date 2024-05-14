Генерал предупредил ВСУ о катастрофе из-за событий под Харьковом

Армии Украины грозит истощение имеющихся резервов из-за прорыва российской военных в Харьковской области, поскольку украинцам придется перераспределять свои силы с учетом начала нового наступления, заявил в эфире CNN отставной австралийский генерал Мик Райан.
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