Тренер «Ланса» Стилл о том, что его жена была в коме: «Понятно, что в жизни есть вещи поважнее футбольного матча. Но мне платят за это, и я говорю себе, что это мой долг»

Супругу Вилла Стилла ввели в кому из-за инфекционного энцефалита. Ранее Эмма Сондерс, работающая ведущей на Sky Sports, проходила лечение от рака щитовидной железы «Это волнительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Навка о фильме про Роднину: «Рада, что на примере этого фильма будут рождаться новые звездочки фигурного катания»
- Директор «Пари НН»: «Нижний Новгород развивается. У нас есть конкуренция со стороны айтишников, баскетболистов, хоккеистов, но мы стараемся выигрывать хорошие квартиры»
- Пегула пригласила всех финалисток турнира в Остине вместе полететь в Индиан-Уэллс на ее частном самолете
Свежие комментарии