К фильму “Американский мечтатель” вышел трейлер с датой выхода “Американск...

К фильму “Американский мечтатель” вышел трейлер с датой выхода“Американский мечтатель”, основанный на реальной истории из передачи “Американская жизнь” Чикагского общественного радио, представляет собой историю Фила Лодера, дважды разведенного, разочарованного профессора экономики с низкой зарплатой, чья великая мечта о собственном доме трагически недостижима.