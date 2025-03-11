Замглавы офиса Зеленского заявил, что США уже возобновили помощь Киеву

Утверждение о возобновлении американской помощи Киеву написал заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, в ночь на 12 марта на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).