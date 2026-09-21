Седокова сорвала съемки шоу Череватого: флиртовала с ним, сцепилась со зрителями

Влад Череватый начал съемки своего нового шоу. И в первом же выпуске случился скандал — зрители пожаловались на звездную гостью.
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