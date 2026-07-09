Россия стала главным бенефициаром предыдущего раунда вооружённой борьбы между "коалицией Эпштейна" и Ираном: санкции на русскую нефть сняли, цена её вдвое превысила установленный Западом "потолок", удалось распродать залитые в танкеры запасы, которые по полгода болтались в море в ожидании покупателей.