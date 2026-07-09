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Царьград

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Иран и США ударили по России? Москва оказалась "заложницей" Ормузского пролива

Иран и США ударили по России? Москва оказалась "заложницей" Ормузского пролива

Россия стала главным бенефициаром предыдущего раунда вооружённой борьбы между "коалицией Эпштейна" и Ираном: санкции на русскую нефть сняли, цена её вдвое превысила установленный Западом "потолок", удалось распродать залитые в танкеры запасы, которые по полгода болтались в море в ожидании покупателей.

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