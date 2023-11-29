Говорит Верховный

Вчера на Всемирном Русском народном соборе было сделано много важных заявлений. Согласно традиции, разбираем на цитаты выступление Верховного.
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