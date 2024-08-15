Россиянам рассказали, как экономить на подготовке детей в школу

Следует заранее запланировать все расходы, отметила эксперт Семьи в РФ несут значительные траты во время подготовки детей к 1 сентября, об этом в интервью РИАМО напомнила главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.
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