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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, как экономить на подготовке детей в школу

Россиянам рассказали, как экономить на подготовке детей в школу

Следует заранее запланировать все расходы, отметила эксперт Семьи в РФ несут значительные траты во время подготовки детей к 1 сентября, об этом в интервью РИАМО напомнила главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

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