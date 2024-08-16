Депутат от АдГ объяснил позицию Берлина по диверсии на газопроводах

У правительства Германии нет заинтересованности в суде над ответственными за подрыв газопроводов «Северные потоки», оно ограничится лишь запросами на экстрадицию подозреваемых, заявил депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, сообщает 16 августа РИА Новости.