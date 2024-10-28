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Закон, порядок, государство

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Выставка «Сила V правде - гордость и победа» открылась в Оренбурге

Выставка «Сила V правде - гордость и победа» открылась в Оренбурге

Все желающие могут посетить мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где смогут узнать об особенностях заключения контракта и нюансах прохождения военной службы.

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