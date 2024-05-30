Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Маша Петрова
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Путин допустил принятие новых решений по санитарной зоне на Украине. Столтенберг не страдал деменцией, будучи премьером Норвегии. Запад не говорит об обстрелах Белгорода из-за своей причастности к ним

Путин допустил принятие новых решений по санитарной зоне на Украине. Столтенберг не страдал деменцией, будучи премьером Норвегии. Запад не говорит об обстрелах Белгорода из-за своей причастности к ним

Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут использовать дальнобойное западное оружие для атак по территории России, то Москве придется в очередной раз решать вопрос по санитарной зоне.

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