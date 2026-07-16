‼️🇺🇦🤡 На Украине происходят массовые протесты в связи с назначением нового министра обороны ▪️После замены Федорова на Клименко, на Украине вспыхнули массовые недовольства.
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‼️🇺🇦🤡 На Украине происходят массовые протесты в связи с назначением нового министра обороны ▪️После замены Федорова на Клименко, на Украине вспыхнули массовые недовольства.
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