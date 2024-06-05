РИА Новости: СК расследует дело о пропаже двух подростков в 2005 году

В Ленинградской области расследуют дело о пропаже двух подростков в 2005 году. На днях следствие попросило общественность помочь с поисками 33-летнего Дениса Шушакова и 32-летнего Александра Жукова, пропавших почти 20 лет назад.
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