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Холл забил гол в 900-м матче в НХЛ против «Монреаля». Форвард «Каролины» набрал 734 очков в лиге

Нападающий «Каролины» забил гол в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1). Также канадец нанес три броска по воротам и провел на льду 14:45 (2:45 – в большинстве).

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