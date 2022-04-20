Почти 90% бесхозяйных гидротехнических сооружений в Нижегородской области обследовано в рамках подготовки к паводку

Сотрудники Минэкологии Нижегородской области перед наступлением весеннего половодья провели совместно с представителями органов местного самоуправления обследование бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории региона.
Сотрудники Минэкологии Нижегородской области перед наступлением весеннего половодья провели совместно с представителями органов местного самоуправления обследование бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории региона.
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