Нижегородская правда

118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Андрухов
    Science Slam - вы еще кремль белым домом обзовите, убогие.Молодые ученые Ни...
  • Sergey
    кажется это у нас уже было.... отдельное финансирование, все блага сотрудникам, самый лучший руководитель ЧУБАЙС........Владимир Путин ра...
  • Влад Владимиров
    Главное здесь с усердием администраций школ не переборщить... А то же на Руси  так очень много уже хороших дел , блин...Владимир Путин по...

Почти 90% бесхозяйных гидротехнических сооружений в Нижегородской области обследовано в рамках подготовки к паводку

Сотрудники Минэкологии Нижегородской области перед наступлением весеннего половодья провели совместно с представителями органов местного самоуправления обследование бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории региона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх