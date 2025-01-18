Вам нужен прицеп, автодом, стационарный дом? 3 в 1 представила компания Pininfarina

Pininfarina, известная своими элитными суперкарами, в партнерстве с американской компанией AC Future (занимается разработкой автодомов-трансформеров), представила инновационный концепт – автодом, который можно будет использовать не только как прицеп, но и как стационарный дом или автономное транспортное средство.
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