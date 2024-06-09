Главой ведомства дано поручение по уголовному делу о ДТП с несовершеннолетними в Московской области

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, лицом, лишенным права управления транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть и травмирование детей (п.
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