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«Самый человечный генерал». Как Иван Попов попал на скамью подсудимых, и почему за этим делом следит вся страна

«Самый человечный генерал». Как Иван Попов попал на скамью подсудимых, и почему за этим делом следит вся страна

АНТИФАШИСТ Пока на фронте российская армия остро нуждается в опытных боевых полководцах, странная история происходит с генерал-майором Иваном Поповым, бывшим командующим 58-й общевойсковой армией, которая успешно отразила украинское контрнаступление на Запорожском направлении год назад.

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Комментарии
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Мария
Свободу Попову!
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3 час.
igor kim
Вам от этого легче?
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3 час.
Александр Батт
Генералов оценивают по результатам СВО.
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1 час.
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