Член СПЧ Марина Ахмедова прокомментировала наезд самокатчика на женщину в Калуге

Член Совета по правам человека при президенте и главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова прокомментировала в соцсетях историю с наездом электросамокатчика на женщину с грудным ребенкомЧлен Совета по правам человека при президенте и главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова прокомментировала в соцсетях историю с наездом электросамокатчика на женщину с грудным ребенком.