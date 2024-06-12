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Калужские новости

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Член СПЧ Марина Ахмедова прокомментировала наезд самокатчика на женщину в Калуге

Член СПЧ Марина Ахмедова прокомментировала наезд самокатчика на женщину в Калуге

Член Совета по правам человека при президенте и главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова прокомментировала в соцсетях историю с наездом электросамокатчика на женщину с грудным ребенкомЧлен Совета по правам человека при президенте и главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова прокомментировала в соцсетях историю с наездом электросамокатчика на женщину с грудным ребенком.

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