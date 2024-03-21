При пожарах в России с начала года погибли 115 детей

МЧС России Жизни 115 детей унесли пожары в России с начала 2024 года, сообщил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
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