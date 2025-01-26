В Словакии – государственный переворот: Украина с помощью Майдана пытается скинуть симпатизирующего России Фицо

Олег Самойлов

И это ВЕРНО! Главное в жизни - ИДЕЯ! Какая? А на выбор! Их миллионы! Вот, например, нынешняя трамповская идея прибрать Канаду к своим ручонкам, а заодно и кусочек Дании! Чем плохи? Иль идея Гитлера построить тысячелетний Рейх! Нормально? А ЧЕМ плохо? Или идея наших товарищей построить социализм во всем мире! Тоже идейка весьма гениальная! Вот только у нее небольшой есть недостаточек, с которым никак смириться не хочет бОльшая часть населения планеты Земля, верно? Но идейка-то есть!