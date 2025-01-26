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В Словакии – государственный переворот: Украина с помощью Майдана пытается скинуть симпатизирующего России Фицо

В Словакии – государственный переворот: Украина с помощью Майдана пытается скинуть симпатизирующего России Фицо

БлокнотРУ В Словакии государственный переворот, который проходит в форме проукраинского Майдана.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Если словаки СИЛОЙ НЕ задавят все эти закидоны, то им придется весьма тошненько к сожалению...
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10 час.
Анатолий ashkourin
Стаду баранов лев предводитель не нужен.Таковы потребители,для которых главное жрачка и размножение(секс).
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9 час.
Олег Самойлов
И это ВЕРНО! Главное в жизни - ИДЕЯ! Какая? А на выбор! Их миллионы! Вот, например, нынешняя трамповская идея прибрать Канаду к своим ручонкам, а заодно и кусочек Дании! Чем плохи? Иль идея Гитлера построить тысячелетний Рейх! Нормально? А ЧЕМ плохо? Или идея наших товарищей построить социализм во всем мире! Тоже идейка весьма гениальная! Вот только у нее небольшой есть недостаточек, с которым никак смириться не хочет бОльшая часть населения планеты Земля, верно? Но идейка-то есть!
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8 час.

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