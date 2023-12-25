Киркоров рассказал о своих взаимоотношениях с чертями и Церковью

Известный артист рассказал о том, как ходил в Церковь, чтобы снять с себя проклятье.Как ранее писал "Царьград Беларусь", певец Филипп Киркоров посетил премьеру ледового шоу жены пресс-секретаря президента России Татьяны Навки, где поспешил оправдаться за своё появление на непристойной мероприятии Насти Ивлеевой.