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Царьград

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Киркоров рассказал о своих взаимоотношениях с чертями и Церковью

Киркоров рассказал о своих взаимоотношениях с чертями и Церковью

Известный артист рассказал о том, как ходил в Церковь, чтобы снять с себя проклятье.Как ранее писал "Царьград Беларусь", певец Филипп Киркоров посетил премьеру ледового шоу жены пресс-секретаря президента России Татьяны Навки, где поспешил оправдаться за своё появление на непристойной мероприятии Насти Ивлеевой.

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