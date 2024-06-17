Аналитик объяснил отзыв подписей Ирака и Иордании под украинской декларацией

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов объяснил в беседе с RT, почему Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии.
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