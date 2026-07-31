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Выгнала за недостойное поведение во сне

Выгнала за недостойное поведение во сне

Свете снилось, что ГЭС таки рванула. И что она, Света, мечется по квартире, хватая сына-дошкольника, документы, деньги, вещи, соображая, куда бежать, а рядом мечется её муж с воплями: «Света-а-а, мы все умрё-ом! Света-а, спаси меня-а!» Свету после таких снов накрывала паническая атака.

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