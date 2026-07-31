Выгнала за недостойное поведение во сне

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Свете снилось, что ГЭС таки рванула. И что она, Света, мечется по квартире, хватая сына-дошкольника, документы, деньги, вещи, соображая, куда бежать, а рядом мечется её муж с воплями: «Света-а-а, мы все умрё-ом! Света-а, спаси меня-а!» Свету после таких снов накрывала паническая атака.