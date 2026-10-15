На импортное топливо приходится около 10% российского рынка Россия будет закупать бензин за рубежом как минимум до конца 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госдуме заявили...
- Г В Алтайском крае ...
- ВС Лерчек после поми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым