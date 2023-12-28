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Гендиректор ТНТ Канделаки заявила о пересъемке нескольких сцен фильма «Иван Васильевич меняет все»

Гендиректор ТНТ Канделаки заявила о пересъемке нескольких сцен фильма «Иван Васильевич меняет все»

Создатели утверждают, что хотят сделать киноленту интереснее и «острее».После отмены премьеры фильма «Иван Васильевич меняет все», которая должна была состояться 25 декабря, стало известно, что часть сцен будет переснята.

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