Гендиректор ТНТ Канделаки заявила о пересъемке нескольких сцен фильма «Иван Васильевич меняет все»

Создатели утверждают, что хотят сделать киноленту интереснее и «острее».После отмены премьеры фильма «Иван Васильевич меняет все», которая должна была состояться 25 декабря, стало известно, что часть сцен будет переснята.
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