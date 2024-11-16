Президент Абхазии Аслан Бжания сбежал в российскую военную часть, об этом заявил лидер антироссийской оппозиции Леван Микаа Данный оппозиционер выступает против того, чтобы российские граждане имели возможность купить легально недвижимость или открыть бизнес СМИ заявляют, что сегодня президент Бжания собираются провести встречу с населением в селе ТамышVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.