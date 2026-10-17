В ночь на 17 октября наши регионы вновь подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 144 летевших на столицу вражеских БПЛА.
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