Интенсивность боевой подготовки в артиллерийском соединении ЦВО в Сибири возросла на 20%

В течение всего учебного года военнослужащие артиллерийского соединения совершенствовали боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений.
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