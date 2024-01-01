Рогов назвал обстрел Белгорода частью сценария Британии по разжиганию ненависти Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частью британского сценария по разжиганию ненависти.
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