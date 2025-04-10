В России ожидают новый бум на рынке жилья, несмотря на высокие цены

В России ожидается бум на рынке жилья. Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что есть все возможности, чтобы решить жилищную проблему в стране, прежде всего с помощью мер господдержки.
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