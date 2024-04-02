Крымские педагоги проходят новый бесплатный курс от Сферума

Информационно-коммуникационный образовательный сервис Сферум перезапускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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