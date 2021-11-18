«Это выглядит несправедливо по отношению к другим, но мы чувствуем, что это справедливо по отношению к ней». Тренер норвежских лыжниц о попадании Остберг на Кубок мира

Тренер женской сборной Уле Мортен Иверсен высказался о попадании двукратной олимпийской чемпионки Ингвильд Флюгстад Остберг в состав сборной Норвегии на Кубок мира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх