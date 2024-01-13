Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Точки сбора подписей будут работать ежедневно до конца января Как сообщило Агентство городских новостей «Москва» сегодня, заслуженный мастер спорта России и хоккеист Александр Гуськов выразил поддержку решению президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии