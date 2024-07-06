В Актау временно снижено давления питьевой воды для наполнения резервуаров ЦУВС-4

Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». «Для поддержания уровня воды в резервуарах на ЦУВС-4 до 18 часов проведено временное снижение давления питьевой воды на следующие микрорайоны: с 16 по 20 микрорайоны, с 30 по 39 мкр, Шығыс 1,2,3.
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