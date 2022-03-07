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Новейшая операционная система Google наконец-то доступна в стабильной версии. Android 12L уже могут опробовать владельцы Pixel

Новейшая операционная система Google наконец-то доступна в стабильной версии. Android 12L уже могут опробовать владельцы Pixel

После нескольких месяцев бета-тестов Google наконец-то выпускает стабильную версию Android 12L.   Напомним, это версия Android 12, которая в первую очередь ориентирована на устройства с большими дисплеями и гибкие смартфоны.

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