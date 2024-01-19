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Qiwi на завершающем этапе реструктуризации бизнеса

Qiwi на завершающем этапе реструктуризации бизнеса

О завершении первого этапа реструктуризации компания объявила в июне 2023 года. Разделение бизнеса на российский и международный необходимо, чтобы Qiwi сохранила листинг своих акций на бирже NASDAQ в Нью-ЙоркеКомпания Qiwi завершает реструктуризацию бизнеса, в рамках которой группа продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору QIWI plc Андрею Протопопову.

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