Qiwi на завершающем этапе реструктуризации бизнеса

О завершении первого этапа реструктуризации компания объявила в июне 2023 года. Разделение бизнеса на российский и международный необходимо, чтобы Qiwi сохранила листинг своих акций на бирже NASDAQ в Нью-ЙоркеКомпания Qiwi завершает реструктуризацию бизнеса, в рамках которой группа продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору QIWI plc Андрею Протопопову.