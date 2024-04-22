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Закон, порядок, государство

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В Белове Кемеровской области в рамках профилактического мероприятия «Твой выбор» полицейские и общественники рассказали студентам об ответственности за экстремизм

В рамках профилактического мероприятия «Твой выбор» сотрудники полиции и член Общественного совета при ОМВД России «Беловский» Данилкина Наталья встретились со студентами Беловского института (филиала) Кемеровского Государственного Университета.

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