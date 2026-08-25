Как русская дубина разменивает экономику Украины на деньги Запада – Копылов

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал, сколько беспилотников ВСУ тратят для того, чтобы сбить один российский танк, а также объяснил, почему украинцы врут о ситуации, сложившейся под Добропольем:00:40 – Танк против 20 дронов: кто выжил?06:00 – Бронетехника: в штурм или на логистику?10:08 – Смогут ли роботы-тележки заменить грузовики?15:50 – О роли артиллерии в современной войне;23:30 – Станет ли Прибалтика следующим фронтом?ТГ-канал Кирилла Копылова - t.