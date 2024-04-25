Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. После прошедших президентских выборов некоторые губернаторы могут уйти на повышение в федеральные органы власти и войти в обновленный состав правительства в мае, список претендентов на повышение к апрелю пополнили главы Калининградской и Тульской областей Антон Алиханов и Алексей Дюмин, следует из ХVI рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.