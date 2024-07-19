UN Says Global Child Vaccination Rates Below Pre-Pandemic Levels Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, Childhood vaccination rates stalled worldwide in 2023, the United Nations said in a new report, finding that some 2.
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