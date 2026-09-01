Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 596 подписчиков

Камчатка увеличит экспорт рыбной продукции в страны Азии

Камчатка увеличит экспорт рыбной продукции в страны Азии

Юлия Морозова, председатель правительства Камчатского края, сообщила о планах региона расширить экспорт рыбной продукции.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Т
Александр Т

По словам Шестакова, разрыв между текущим потреблением и целевым уровнем составляет около 5 килограммов на человека в год.         Большинство рыбной продукции с Камчатского края направляется на экспорт в Китай, однако региональные власти активно работают над расширением спектра торговых партнеров. ПОЛУЧАЕТСЯ ГОЛОВА С ЖОПОЙ НЕ ДРУЖИТ А СТРАДАЕМ МЫ.