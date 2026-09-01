Камчатка увеличит экспорт рыбной продукции в страны Азии

Юлия Морозова, председатель правительства Камчатского края, сообщила о планах региона расширить экспорт рыбной продукции.
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По словам Шестакова, разрыв между текущим потреблением и целевым уровнем составляет около 5 килограммов на человека в год. Большинство рыбной продукции с Камчатского края направляется на экспорт в Китай, однако региональные власти активно работают над расширением спектра торговых партнеров. ПОЛУЧАЕТСЯ ГОЛОВА С ЖОПОЙ НЕ ДРУЖИТ А СТРАДАЕМ МЫ.