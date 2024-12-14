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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коуэн, Ягер, Лучанко, Мартон и 16-летний Маккенна вошли в состав сборной Канады на МЧМ

Федерация хоккея Канады назвала имена 25 игроков, включенных в состав молодежной сборной перед турниром в Оттаве.

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