«Мой главный мужчина», – 64-летняя Лариса Гузеева показала маленького сына

Личная жизнь Ларисы Гузеевой всегда была достаточно бурной. Ведущая телешоу «Давай поженимся!» сейчас счастлива с третьим мужем, но в Сети не раз обсуждали слухи о романах звезды на стороне.
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