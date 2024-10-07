18 курьезных историй, которые произошли в кафе и ресторанах

В кафе или ресторане можно не только вкусно поесть, но и разжиться крутой историей. Герои нашей статьи знают об этом не понаслышке, ведь они вышли из заведений общепита с впечатлениями, которыми просто нельзя не поделиться.
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