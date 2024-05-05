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Руди Гобер: «Во время третьей четверти сказал Назу Риду, что ему нужно перестать заморачиваться»

Рид начинал четвертую четверть первого матча серии с «Денвером» (116:109, 1-0) с 2 очками, 3 потерями и «-12» за 14 минут.

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