ВС РФ продолжают уничтожать ПВД и другие объекты ВСУ в Харьковской области Армия России продолжает методично уничтожать выявленные разведкой объекты противника в подк.
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