Директор Марков: российским IT-компаниям необходимо выходить на новые рынки

Для создания конкурентоспособного продукта требуются крупные инвестиции Российским IT-компаниям опасно ориентироваться только на внутренний рынок, поскольку выход в другие страны позволит создавать продукты, которые будут конкурентоспособными на мировом рынке.
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