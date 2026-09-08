Стеклянная кабина и ритуал у ног: скандал вокруг индийского гуру Рампала Юлия ЧелкановаВ индийском штате Харьяна разразился скандал вокруг духовного наставника Санта Рампала Джи Махараджа.
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