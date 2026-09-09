Страна и люди
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Страна и люди

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Как в США был подавлен самый кровавый бунт заключенных. «Лежали друг на друге, крича от боли»

Как в США был подавлен самый кровавый бунт заключенных. «Лежали друг на друге, крича от боли»

55 лет назад в американской тюрьме «Аттика» начался самый кровавый бунт заключенныхПоследствия бунта в американской тюрьме «Аттика», 9 сентября 1971 годаAP Душ раз в неделю, рулон туалетной бумаги на месяц, голод, оскорбления, насилие и расизм — такие порядки годами царили в одной из самых суровых американских тюрем «Аттика».

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